Названо ознаки швидкої 'смерті' смартфона

Довге завантаження додатків і зависання смартфона може свідчити, що пристрій скоро прийде в непридатність.
Про це розповіли технічні експерти, назвавши кілька причин швидкої "смерті" телефону.
У разі довгої завантаження додатків, то можна скинути смартфон до заводських налаштувань і спробувати завантажити додатки знову.
Якщо ж на екрані з'явилися смуги на екрані, то потрібно міняти дисплей. Однак заміна скла може виявитися дорогою і простіше продати зламаний смартфон на запчастини.
Нагрівання батареї гаджета також є ознакою, що незабаром пристрій буде "мертвий". Якщо ж акумулятор і зовсім здувся, то користуватися таким телефоном вкрай небезпечно. Експерти попередили, що смартфон може загорітися або навіть вибухнути.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Група вчених пояснила, як правильно потрібно проводити зарядку акумулятора нового смартфона, щоб гаджет зміг довго працювати.
Експерти повідомили, що для продовження терміну служби нового акумулятора смартфона потрібно дотримуватися ряду заходів, і тоді телефон буде довго тримати заряд батареї.
Експерти пояснили, чому не можна заряджати смартфон на 100%. Крім того, пошкодження смартфона і знос акумулятора можуть бути однією з причин повільного заряджання.
Також експерти розповіли, як захистити телефон і встановити антивірус.
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