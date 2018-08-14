Чекаємо підвищення: як в Україні зросте ціна на інтернет

Український інтернет-ринок зміниться. Кабінет міністрів спільно з регуляторами зайнявся сферою комунікацій. Як запевняють чиновники, головна мета - зробити послугу доступнішою. Правда, експерти вважають, що після прийняття змін, ціна на інтернет для українців може зрости.

Яким буде зростання і яка ситуація з інтернетом наразі - з'ясовував OBOZREVATEL.

Інтернет для всіх

Основна ідея Кабміну - скасування дозволів для провайдерів, які суттєво ускладнювали життя компаніям.

"Проводимо дерегуляцію. Нещодавно уряд підтримав нашу ініціативу про спрощення доступу операторів телекомунікацій до інфраструктури. Очікуємо, що це збільшить кількість підключень фіксованого широкосмугового доступу з 5 до 19 млн користувачів", - написав у своєму Facebook віце-прем'єр-міністр Степан Кубів.

Щоправда, з цифрами Степан Кубів помилився. У коментарі OBOZREVATEL екс-заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова заявила, що в Україні зараз не 5 млн користувачів інтернету, а приблизно 15.

"Хочу сказати, що у нас 5 млн домогосподарств, а не користувачів, мають доступ до інтернету. В середньому 1 домогосподарство - 2,6 користувача, помножте ці цифри і отримаєте приблизну кількість. Хоча і ця цифра сильно занижена", - вважає Попова.

Ще одне нововведення Кабміну - юридичне закріплення технічних вимог для розвитку комунікацій.

"Уряд вирішив спростити доступ до інфраструктури для операторів, оскільки зараз умови доступу до елементів інфраструктури є дискримінаційними і непрозорими, а також стримують розвиток ринку телекомунікацій в Україні. Рішення спрощує процедури розміщення технічних засобів телекомунікацій на об'єктах електроенергетики, доступ до інфраструктури транспорту, а також затверджує регламент доступу до об'єкта будівництва", - йдеться на сайті Кабміну.

Новини Названий власник українського інтернету

Уряд також створив умови для зменшення кількості відмов у внесенні відомостей до Державного земельного кадастру. Змінився і порядок працевлаштування українців у іноземні компанії.

У Кабміні впевнені, що ці рішення допоможуть зменшити тиск на бізнес, а також дати свободу провайдерам.

Інтернет може подорожчати

Коментуючи рішення уряду, екс-заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова наголосила, що Кабмін має прийняти низку методик для покращення роботи провайдерів.

"Мають бути прийняті методики, вони вже готові. На їхній підставі розраховується справедлива ціна для операторів, провайдерів доступу. Без цих документів зараз на місцях ОСББ, обленерго - що хочуть, те й роблять. Пальцем в небо вони ставлять тарифи для компаній і дуже часто вони занадто завищені. Вони роблять неможливим побудову мереж", - сказала Попова у коментарі OBOZREVATEL.

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Екс-заступник міністра пояснила, що більшість з інтернет-провайдерів в Україні працюють собі у збиток, намагаючись вижити в конкуренції. Тому і після дерегуляції ціна на інтернет може і має вирости.

"У нас ціна на інтернет економічно обґрунтована. На ринку дуже велика конкуренція, тому багато хто працює собі у збиток або отримують так мало грошей, що можуть лише триматися на плаву. Тарифи на інтернет зараз просто смішні. Я б сказала, що 100 мб повинні коштувати в районі 180 грн. А те, що зараз продають - там немає 100 мб", - підсумувала Попова.

Зазначимо, зараз середня вартість тарифних пакетів на користування фіксованого інтернету помітно нижча, ніж очікувані 180 грн. Великі провайдери, враховуючи акційні пропозиції, пропонують користувачам інтернету тариф у середньому від 75 до 150 грн за 100 мб.

Прагнення Кабміну підтримують і деякі гіганти мобільного ринку в Україні. Так, в компанії Vodafone вважають, що нововведення допоможуть швидше і якісніше розгорнути мережі мобільного зв'язку.

"Ми вітаємо затвердження правил доступу до інфраструктури. Правила передбачають спрощення і здешевлення доступу до неоператорскої інфраструктури для розміщення телеком обладнання. Це допоможе швидше і простіше розгортати мережі мобільного зв'язку, що дуже актуально для нас у рамках запуску 4G", - сказала у коментарі OBOZREVATEL прес-секретар компанії Вікторія Павловська.