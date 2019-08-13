NASA зафіксували потужний міжпланетний удар Сонця: деталі феномена

Місії NASA вдалося зафіксувати потужну ударну хвилю на Сонці, яка сколихнула всю систему.

Високоякісні виміри явища вчені зробили вперше в історії, пише "Newsweek". Причиною удару стало зіткнення швидкого потоку вітру з більш повільним.

Відзначається, що подібні хвилі можуть відкрити безліч таємниць Всесвіту, проте їх важко зловити. Зокрема, зіткнення пов'язані з частками, які виробляються такими об'єктами, як чорні діри і наднові зірки.

NASA зафіксували найпотужніший удар Сонця rg.ru

Вчені Магнітосферної багатовимірної місії намагалися зафіксувати міжпланетну хвилю починаючи з 2015 року, проте опинитися у правильному місці в правильний час вдалося тільки зараз.

Сонячна система techno.bigmir.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дослідницький апарат InSight американського космічного агентства NASA передав з Марса перший знімок планети.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!