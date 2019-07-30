На межі катастрофи: людство використало всі запаси Землі

Жителі Землі до 29 липня 2019 року встигли витратити обсяг поновлюваних ресурсів, які виробляє планета за рік.

Про це в своєму звіті повідомили співробітники аналітичного центру Global Footprint Network. За їх даними, в даний момент природні ресурси - вода, грунт і чисте повітря - витрачаються в 1,75 рази швидше, ніж виробляються.

"Це дозволяє зробити висновок, що люди експлуатують 1,75 Землі", - зазначили вчені.

Як наголошується в документі, невтішні показники вже відображаються на стані лісів, грунту, кількості видів тварин і рослин, а також на кількості вуглекислого газу в атмосфері.

Ілюстрація Green Life, LiveJournal

В рамках експерименту дослідники підрахували, скільки планет, подібних до Землі, знадобилося б, якби всі держави жили так, як одна країна.

З неї випливає, що при поточному споживанні, що спостерігається в США, знадобилося б п'ять аналогічних планет. Найменший показник відзначили в Індії: при поточній картині споживання світу знадобилося б усього 0,7 Землі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що "колискою" людської цивілізації був басейн річки Нігер в Африці. Після аналізу ДНК диких культурних форм стало відомо, що в цьому регіоні відбулося зародження рослинництва.

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