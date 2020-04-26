Компанія Facebook анонсувала запуск власного сервісу відеодзвінків Messenger Rooms у зв'язку зі зростанням популярності такого виду спілкування на карантині через пандемію коронавірусу.

Сервіс уже запущено, але він буде з'являтися у користувачів по всьому світу протягом декількох тижнів, повідомляється на офіційному сайті соцмережі.

У компанії розповіли, що Messenger Rooms з'явиться спершу тільки в Messenger і Facebook, а потім в Instagram, WhatsApp і Portal. Сервіс буде безкоштовним.

У відеоконференціях зможуть брати участь до 50 осіб, включаючи тих, хто не зареєстрований у Facebook, але має акаунт в інший соцмережі компанії.

Працювати він буде в двох режимах: спільному і в приватному. У першому випадку підключитися зможуть всі охочі, у другому – лише ті, кого запросить хост відеодзвінка.

Користувачам будуть доступні маски, також під час розмови можна буде додати фон. Тривалість розмов у Rooms не обмежена.

У Facebook запевняють, що не прослуховувати дзвінки, але визнають, що end-to-end шифрування немає.

Також повідомляється, що після закінчення відеодзвінка користувачі Instagram зможуть постити ефір в IGTV. Це зроблено для того, щоб Rooms став місцем для проведення вебінарів.



Facebook запустив відеоконференції Messenger Rooms Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно адміністрація соціальної мережі Facebook заявила, що буде видаляти сторінки, присвячені акціям протесту проти самоізоляції під час пандемії коронавірусу.

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