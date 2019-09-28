Мережа вибухнула страшилками про новий кінець світу: названа дата

У мережі запанікували через новий кінець світу, заявивши, що 3 жовтня в Землю нібито вріжеться гігантський астероїд.

Як пише МК, хвилю фейків підняли так звані конспірологи. Вони стверджують, що йдеться про астероїд із назвою 2007 FT3 діаметром 340 кілометрів, повністю повторюючи легенду навчань американського агентства NASA.

Так, саме такий вигаданий сценарій використовували вчені, відпрацьовуючи ситуацію космічної катастрофи близько року тому.

Завдання свідчило, що космічний об'єкт був виявлений місяць тому і спочатку шанси на його зіткнення оцінювалися як 1 до 50 000, а згодом – як 1 до 100.

Розмір "астероїда" оцінюється в 100-300 метрів, а відстань до Землі на момент виявлення приблизно дорівнювало 57 мільйонам кілометрів. До реальності вся ця інформація стосунку не мала.

Відзначимо, астероїд 2007 FT3 дійсно існує, проте мінімальна відстань, на якій він пройде від Землі, становить значно більше ста мільйонів кілометрів.

Ілюстрація Pinterest

Як повідомляв OBOZREVATEL, навесні 2019 року NASA провели загальпланетарні вчення на випадок зіткнення Землі з величезним астероїдом, проте вони не увінчалися успіхом.

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