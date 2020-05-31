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31 травня • оновлено в 16:34
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Маск заявив про плани полетіти на Місяць: коли це можливо

1.1т
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Засновник американської компанії SpaceX Ілон Маск розповів про бажання організувати політ на Місяць.

Про це він заявив на прес-конференції за підсумками успішного запуску на МКС корабля Crew Dragon, який транслювався в прямому ефірі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ілон Маск анонсував політ на Місяць

Ілон Маск анонсував політ на Місяць

"Є бажання, щоб ми зробили це через два роки, але це може статися і через чотири. Думаю, про два роки і говорити не варто. Здивуюся навіть, якщо ми це зробимо через чотири роки", – сказав Маск.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 травня з другої спроби відбувся пілотований запуск космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска.

Раніше аерокосмічне агентство США NASA оприлюднило угоду між космічними державами, в якій викладені правила освоєння Місяця.

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Особа
Ілон Маск
Теги
SpaceX космос
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