Маск відповів на жарт Рогозіна про батут шестирічної давності

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск на пресконференції за підсумками успішного запуску корабля Crew Dragon відповів на жарт глави "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна про доставку астронавтів на МКС за допомогою батута.

Про це повідомляють РИА Новости. Зауважимо, що такою пропозицією Рогозін відзначився в своєму Twitter ще у 2014 році, на той момент він був віцепрем'єром і курував космонавтику в РФ.

"Батут працює", – сказав Маск під сміх учасників брифінгу з боку НАСА, пояснивши, що "це жарт для присвячених".

Карикатура Андрія Петренка: "Ррогозін – через батут у космос" twitter.com/PetrenkoAndryi

Зазначимо, що Crew Dragon стартував на ракеті-носії Falcon 9 із космодрому на мисі Канаверал у суботу, 30 травня. Корабель мав дістатися до МКС через 19 годин, після чого зробити стиковку зі станцією в автоматичному режимі.

Водночас росЗМІ стверджує, що для США запуск Crew Dragon став першим пілотованим стартом після завершення програми "Спейс шаттл" у 2011 році. Оскільки останні 9 років американські астронавти "відправлялися на орбіту на російських "Союзах" за плату". Саме тому в 2014 році у відповідь на американські санкції проти російської космічної галузі глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін запропонував США доставляти своїх астронавтів на МКС за допомогою батута.

Маск відповів на жарт Рогозіна про батут

Маск же, згадавши цей жарт, додав, що він усього лише внутрішній, а пілотованим кораблем Crew Dragon може пишатися все людство.

Зі свого боку керівник НАСА Джим Брайденстайн додав, що ще не розмовляв із Рогозіним, але бачив вітальні коментарі Росії у зв'язку із запуском корабля.

"Вони вірять у співпрацю і, думаю, що вона як і раніше буде сильною", – сказав він.

Проаналізувавши санкції проти нашого космопрома, пропоную США доставляти своїх астронавтів на МКС за допомогою батута http://t.co/8zGQhr9GVi - Дмитро Рогозін (@Rogozin) April 29, 2014

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 травня, з другої спроби відбувся пілотований запуск космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска.

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