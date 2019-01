Маск показав космічну розробку століття: на чому полетимо на Марс

Засновник американських компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск показав прототип тестового модуля космічного корабля Starship, який розробляє компанія.

Знімок був опублікований e його Twitter. При цьому він уточнив, що готовий космічний модуль буде виглядати дещо інакше, ніж тестовий зразок.

"Точно будуть вікна!" – пообіцяв Маск.

Тестовий модуль планується запустити у березні-квітні 2019 року за програмою тестових запусків Spacehopper - аналогу програми Grasshopper ( "коник"), по якій проходила випробування ракета Falcon 9.

Користувачі активно обговорюють нову розробку Маска, називаючи її "ракетою, на якій люди полетять на Марс".

Starship test vehicle under assembly will look similar to this illustration when finished. Operational Starships would obv have windows, etc. pic.twitter.com/D8AJ01mjyR