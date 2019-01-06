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Маск показав космічну розробку століття: на чому полетимо на Марс

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Засновник американських компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск показав прототип тестового модуля космічного корабля Starship, який розробляє компанія.

Знімок був опублікований e його Twitter. При цьому він уточнив, що готовий космічний модуль буде виглядати дещо інакше, ніж тестовий зразок.

"Точно будуть вікна!" – пообіцяв Маск.

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Прототип тестового модуля космічного корабля Starship

Прототип тестового модуля космічного корабля Starship

Тестовий модуль планується запустити у березні-квітні 2019 року за програмою тестових запусків Spacehopper - аналогу програми Grasshopper ( "коник"), по якій проходила випробування ракета Falcon 9.

Користувачі активно обговорюють нову розробку Маска, називаючи її "ракетою, на якій люди полетять на Марс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ілон Маск спільно зі своєю The Boring Company відкрив перший швидкісний підземний тунель під Лос-Анджелесом (США).

Особа
Ілон Маск
Місце
США
Тег
SpaceX
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Pooh Vini
Pooh Vini
Валянок этот Маск. Фигурки из дерьма - вот что определяет величие государства !😂
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