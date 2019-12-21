Лише 5 хвилин: придумано спосіб скоротити час перебування в туалеті

Стартап-компанія StandardToilet із Стаффордшира (Великобританія) навмисно розробила незручний унітаз, який не дозволить сидіти на ньому більше п'яти хвилин.

На думку винахідників, такі туалети підвищать ефективність працівників, оскільки вони не будуть засиджуватися в туалеті. Про це повідомляє Daily Mail.

Так, в новинці сидіння розташоване не паралельно землі, а під кутом 13 градусів. За розрахунками авторів ідеї, в такий спосіб у людини, котра сяде на унітаз, збільшиться навантаження на ноги, як під час легких присіданнях. А довго в такому положенні перебувати просто некомфортно.

У Британії розробили унітаз, який збільшує продуктивність праці StandardToilet

Винахідник похилого унітазу Махабір Гілл стверджує, що головна мета фаянсового творіння в тому, щоб знизити збитки від "туалетної прокрастинації". Це ж зі свого боку призведе до підвищення продуктивності праці, ну і посприяє поліпшенню у працівників постави.

Зазначається, що тривалі перерви співробітників у вбиральні тільки у Великобританії обходяться індустрії у понад 5 мільярдів доларів щорічно. Наприклад, лондонці проводять в офісному туалеті в середньому 28,5 хвилини на день, хоч не всі бачать у цьому проблему.

У StandardToilet стверджують, нібито їхньою новинкою вже зацікавилися муніципальні установи і заклади, розташовані на автомагістралях

У новинці сидіння розташоване під кутом 13 градусів StandardToilet

Водночас підкреслюється, що нестандартна розробка викликала шквал обурення у місцевих соцмережах. Користувачі назвали похилий унітаз "останньою стадією капіталізму" і заявили, що таке нововведення порушуватиме права людей із інвалідністю або проблемами з кишечником.

Однак загалом ідею зустріли з гумором. Деякі навіть почали придумувати способи, як уникнути зайвого навантаження на ноги чи стартапи з виробництва спеціальних вирівнюючих сидінь.

Нестандартна розробка викликала обурення в соцмережах StandardToilet

Як повідомляв OBOZREVATEL, в рамках технологічної виставки у Китаї засновник Microsoft Білл Гейтс представив унікальний "унітаз майбутнього", здатний не тільки працювати без води і підключення до каналізації, а й переробляти людські відходи на добриво.

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