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3 квітня • оновлено в 11:56
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Космічний корабель Маска повністю зруйнувався при запуску. Відео

2.2т
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У штаті Техас (США) сталася надзвичайна подія при черговому тестовому запуску прототипу космічного корабля Starship SN3 розробки компанії Ілона Маска SpaceX.

Під час випробувань рідким азотом прототип буквально зігнувся навпіл (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Момент руйнування Starship SN3

Момент руйнування Starship SN3

В результаті космічний корабель виявився повністю зруйнованим.

Нагадаємо, це був вже не перший невдалий запуск Starship. 29 лютого прототип SN1 розірвався на частини під час наддуву рідким азотом. Тоді вибух, осколки від якого піднялися на висоту до 20 метрів, стався в нижній частині прототипу.

У листопаді минулого року випробування Starship MK1 також закінчилися невдачею. Позаштатна ситуація виникла при заповненні резервуарів для метану і кисню кріогенною рідиною.

Багаторазовий корабель Starship призначений для польотів на Місяць, Марс і інших міжпланетних місій. Крім того, він буде виконувати роль другого ступеня надважкої ракети-носія BFR (Big Falcon Rocket), над якою працює SpaceX.

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Особа
Ілон Маск
Місце
США
Теги
космос вибух видео SpaceX ракети
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