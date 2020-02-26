На Android з'явився вірус-вбивця: як вберегтися

Співробітники Dr. Web виявили шкідливий вірус, Який потрапляє на Android-смартфони. І видалити його практично неможливо. Як вберегти себе від проблем - в матеріалі OBOZREVATEL.

І тут епідемія?

Співробітники Dr. Web, що займаються кібербезпекою, вивчали додатки Google Play і виявили в них присутність невидаляємого Android-вірусу. Шкідлива програма розповсюджується в декількох модифікаціях. Коли на смартфон завантажується додаток, відбувається її установка. Оператор, що запустив вірус, заробляє на програмах, які беруть гроші за установку.

Дія другої версії трояна більш небезпечна. Через неї відбувається зараження додатків і збір даних власника гаджета – контактних номерів, паролів та іншої інформації.

Цю шкідливу програму розробили під операційною системою Android 5.1 і її попередніми версіями.

Їх частка в загальній кількості користувачів Android перевищує 25%. Dr. Web не може навіть приблизно визначити, скільки гаджетів заражено цим трояном на сьогоднішній день, але в компанії підкреслюють, що ймовірність інфікування 25% пристроїв і вище цілком обгрунтована.

Цей хижак заразив уже чверть всіх смартфонів світу

Згідно уточненню фахівців, Android.Xiny.5260 нікуди не дінеться з гаджета, навіть якщо видалити з нього заражені програми. Єдиним способом позбутися трояна, на думку експертів Dr. Web, може стати повна перепрошивка операційної системи Android, але тільки в тому випадку, якщо будуть використані офіційні джерела.

На початку 2020 р. від компанії, яка розробляє антивірусне програмне забезпечення, можна було отримати інформацію про найбільш шкідливих додаткі для гаджетів. Каталог Google Play був досліджений експертами, які знайшли там близько вісімнадцяти програм запуску реклами, які перевантажують процесор і сприяють тому, що акумулятор гаджета швидко розряджається.

Найнебезпечніші віруси для Андроїд

В кінці осені 2019 року аналітичний відділ Dr.Web підготував список, до якого увійшли найпоширеніші шкідливі програми. Експерти компанії стверджують, що у кожного п'ятого додатки для Android є недоліки, які використовуються зловмисниками, щоб впровадити в них віруси.

Google Play заражений оновленим трояном Android.Joker, який самовільно займається підключенням платних мобільних послуг. Триває поширення вірусів Android.HiddenAds, через які з'являються рекламні повідомлення, що заважають переглядати контент.

Найпоширенішим трояном за версією аналітиків Dr.Web є Android.Backdoor.682.origin. Він підпорядковується командам хакерів. Після автоматичного запуску програми, вона переходить у фоновий режим. Зловмисникам стають доступні контакти, журнал викликів і SMS -перепіска.

Через дії вірусів Android.Down Loader відбувається скачування і установка шкідливих програм на гаджет. Їх поширюють самостійні АРК-пакети і модифіковані додатки.

Співробітники компанії попереджають: на свій пристрій слід встановлювати лише ті програми, які випустили відомі і перевірені розробники.

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