Конкуренція Маску: Путін зібрався шукати воду на Марсі

Росія у 2019 році планує запустити місію на Марс, в рамках нового дослідження Місяця.

Як повідомляє Інтерфакс, президент РФ Володимир Путін анонсував безпілотні і пілотовані пуски в космос.

"Ми зараз будемо там здійснювати безпілотні, а потім і пілотовані пуски - для дослідження далекого космосу, і місячна програма, потім дослідження Марса. Перше - це зовсім скоро - в 2019 році ми збираємося запустити в сторону Марса місію", - сказав російський президент.

За його словами, це нове продовження дослідження Місяця, що відрізняється від того, що було в СРСР.

"Наші фахівці постараються зробити висадки на полюси, тому що є підстави вважати, що там може бути вода. Там є чим займатися, звідти можуть розпочатися дослідження інших планет, далекого космосу", - сказав Путін.

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