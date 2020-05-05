Китай успішно запустив ракету, яка долетить до Марса. Відео

У вівторок, 5 травня, Китай успішно запустив космічний корабель нового типу за допомогою ракети-носія Long March-5B ("Чанчжен-5B").

Запуск відбувся з космодрому Веньчан (провінція Хайнань, Південний Китай), повідомляє Центральне телебачення Китаю.

"За даними Управління програми космічних пілотованих польотів КНР 5 травня 2020 о 18:00 (13:00 за Києвом) з космодрому Веньчан в Китаї був здійснений запуск ракети-носія Long March-5B з пілотованим космічним кораблем нового типу", – йдеться в повідомленні.

Запуск ракети Long March-5B

"Чанчжен-5B" це модифікація найпотужнішою китайської ракети-носія "Чанчжен-5". Китайці мають намір використовувати ракету для запуску компонентів майбутньої китайської орбітальної станції, автоматичних міжпланетних станцій до Місяця і Марса, а також важких геостаціонарних супутників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США сталася надзвичайна подія при черговому тестовому запуск прототипу космічного корабля Starship SN3, який призначений для польотів на Місяць, Марс і інших міжпланетних місій.

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