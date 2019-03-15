Інопланетяни існують? На Марсі знайшли уламок корабля

Теоретики змови інопланетних цивілізацій знайшли доказ життя на Марсі.

На каналі Youtube secureteam10 опублікований ролик з кадрами, зробленими марсоходом, на яких представлений незвичайний об'єкт. За словами представника каналу Тайлера Глокнера, цей трикутний "металевий" уламок був штучно створений зниклою цивілізацією.

"На перший погляд, це камінь дивної форми. Але при наближенні видно, що у нього складніша структура. Ідеально круглий отвір прямо посередині. І, схоже, він зігнутий", - пояснив він.

За його словами, ця планета раніше була такою ж, як Земля, однак її поверхня стала непридатною для життя через радіацію після техногенного вибуху.

"Зараз ми можемо знаходити залишки зруйнованих механізмів, будівель і споруд", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пілотований космічний корабель американської компанії SpaceX Dragon-2 успішно приводнився в Атлантичному океані біля східного узбережжя Флориди.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал