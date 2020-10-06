Ілон Маск із шостого разу запустив ракету Falcon 9 зі супутниками. Відео

У вівторок, 6 жовтня, у США стартувала важка ракета-носій Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX. Раніше через різні обставини запуск відкладався і тільки сьогодні з 6 разу все вдалося.

Ракета злетіла з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) в 7:29 за часом Східного узбережжя США (о 14:29 за київським часом), повідомляє пресслужба корпорації.

Відзначається, що запуск став 13-м за рахунком в рамках проєкту зі створення Starlink. Після запуску ракети відбулося штатне відокремлення першого ступеня і через вісім із невеликим хвилин ступінь здійснив посадку на плавучу платформу в Атлантичному океані.

Крім того, була спіймана одна з двох половинок обтічника ракети у встановлену на спеціальному кораблі сітку.

Пояснимо, що в цей раз ракета доставить на орбіту Землі 60 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Додамо, що через годину після запуску ракети всі супутники були одночасно виведені на кругову орбіту. За планом SpaceX після перевірки систем супутники Starlink мають піднятися на робочу орбіту висотою 550 кілометрів за допомогою власних двигунів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Олексій Пахунов зіграв важливу роль в компанії SpaceX Ілона Маска.