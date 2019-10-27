Google змінить алгоритм пошуку: в чому суть

Компанія Google анонсувала використання нового, набагато вдосконаленішого пошукового алгоритму, який охарактеризували найбільшим досягненням за останні 5 років.

Він буде краще розуміти контекст запиту. Про це йдеться в офіційній заяві Google.

Так, новий алгоритм назвали двонаправленим штучним інтелектом-кодувальником (BERT). Під час введення в пошукову систему, запиту він вивчатиме його контекст — додаткові слова, зокрема, частки, прийменники і навіть словосполучення. Як відомо, до цього Google аналізував лише окремі слова, а не повністю все речення.

Новий алгоритм пошуку Google буде краще розуміти контекст запиту kelseyfarish.com

У компанії заявляють, що алгоритм пошуку BERT — це "не тільки найбільше їхнє досягнення за останні 5 років, а й узагалі — одне з найбільших в історії пошукових систем".

Зазначається, що спершу нову технологію застосовуватимуть для англомовних запитів. А ось коли її почнуть використовувати і для інших мов — поки невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство освіти і науки України співпрацюватиме з Google над поліпшенням цифрових навичок викладачів вузів. Першим кроком стануть відповідні онлайн-курси, а в подальшому почнеться робота над адаптацією Google-класів для вищих навчальних закладів. Зазначається, що це допоможе викладачам краще організовувати освітній процес, планувати заходи зі студентами.

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