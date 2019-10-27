Головна Новини
27 жовтня • оновлено в 07:26
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини техніки і технології

Google змінить алгоритм пошуку: в чому суть

472 Читати матеріал російською

Компанія Google анонсувала використання нового, набагато вдосконаленішого пошукового алгоритму, який охарактеризували найбільшим досягненням за останні 5 років.

Він буде краще розуміти контекст запиту. Про це йдеться в офіційній заяві Google.

Новини
Google – 21 рік: як змінювався головний пошуковик планети

Так, новий алгоритм назвали двонаправленим штучним інтелектом-кодувальником (BERT). Під час введення в пошукову систему, запиту він вивчатиме його контекст — додаткові слова, зокрема, частки, прийменники і навіть словосполучення. Як відомо, до цього Google аналізував лише окремі слова, а не повністю все речення.

Новий алгоритм пошуку Google буде краще розуміти контекст запиту

Новий алгоритм пошуку Google буде краще розуміти контекст запиту

kelseyfarish.com

У компанії заявляють, що алгоритм пошуку BERT — це "не тільки найбільше їхнє досягнення за останні 5 років, а й узагалі — одне з найбільших в історії пошукових систем".

Зазначається, що спершу нову технологію застосовуватимуть для англомовних запитів. А ось коли її почнуть використовувати і для інших мов — поки невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство освіти і науки України співпрацюватиме з Google над поліпшенням цифрових навичок викладачів вузів. Першим кроком стануть відповідні онлайн-курси, а в подальшому почнеться робота над адаптацією Google-класів для вищих навчальних закладів. Зазначається, що це допоможе викладачам краще організовувати освітній процес, планувати заходи зі студентами.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
США
Теги
Google IT-технології
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel