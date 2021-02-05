Фінал конкурсу iTalent: стали відомі переможці в трьох номінаціях
У п'ятницю, 5 лютого, відбувся перший етап фіналу VII сезону Всеукраїнського IT-конкурсу для дітей та молоді iTalent. Так, члени журі обрали юних переможців у трьох номінаціях: Scratch, ЗD-графіка і Gamedev.
Захід транслювався онлайн на YouTube-каналі через карантинні обмеження. Конкурс відбувся під патронатом медіахолдингу OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
Наступний етап фіналу конкурсу пройде в суботу, 6 лютого, з 12-ї до 18:00.Переможці в номінації Scratch:
1 місце – Олег Фесенко
2 місце – Анна Куцевич
3 місце – Команда "Веселий програміст", Тарас Юрченко та Максим Мартіян
Молодша група
1 місце – Максим Середа (Кімната в 2245 році)
2 місце – Дмитро Волонін (Околиця міста майбутнього)
Старша група
1 місце – Данило Аннаєв (Warrior 2245)
2 місце – Ігор Поліханенко (Cyberpunk city)
3 місце – Михайло Алексеюк (Hyperion StarCraft II FanArt)
Молодша група
1 місце – Ділан Ллево (Tomato's Ace)
2 місце – Микита Кузьмін (The Last Chance)
3 місце – Ілля Воробйов (Immortal)
Старша група
1 місце – Олександр Білозеров (Pandemic)
2 місце – Богдан Миколюк (Defuser 2)
З роботами переможців конкурсу можна ознайомитися за посиланням.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, iTalent – це найбільший в Україні конкурс дитячих IТ-проєктів, який проводять уже сьомий сезон поспіль. Конкурс допомагає дітям розвивати різні IТ-таланти і робити перші кроки до перспективних цифрових професій: від web-технологій та інженерної справи до розробки ігор і цифрового малюнка.