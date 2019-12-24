Фінал конкурсу iTalent: стали відомі найкращі юні ІТ-таланти України

У Києві під патронатом медіахолдінгу OBOZREVATEL відбувся фінал VI сезону найбільшого в Україні Всеукраїнського конкурсу з ІТ-проєктів та кіберспорту серед дітей і молоді – iTalent.

Понад 2000 дітей з усієї країни змагалися у 15 номінаціях за звання найкращих і призи від бренду Logitech G. Фіналісти, які подолали онлайн-етап, приїхали до столиці презентувати свої роботи перед журі – фахівцями ІТ-індустрії (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Конкурс допомагає дітям розвивати різноманітні ІТ-таланти та робити перші кроки до перспективних цифрових професій: від web-технологій та інженерної справи до розробки ігор та цифрового малюнку.

Особливу увагу привертають роботи, які виконанні на високому професійному рівні та мають можливість їхнього прикладного застосування.

Цей кімнатний ліхтар – розумний девайс, який сповіщає про якість повітря у приміщенні та, залежно від концентрації CO2, змінює свій колір із зеленого на червоний.

Молоді аніматори пів року працювали над мультфільмом, який викликав овації від публіки та журі. Мультик створений із використанням пластилінових фігурок, а весь звук записано власноруч на студії.

Кожен фіналіст має не тільки показати власну розробку, а і якісно та ефектно її презентувати.

Під час фіналу юні кіберспортсмени, котрі подолали відбірковий онлайн етап, змагалися за звання молодіжного чемпіона України в дисциплінах: Dota 2, CS:GO та Hearthstone. Спеціально для них бренд Logitech G надав професійні кіберспортивні девайси, які виводять гру на принципово новий рівень.

iTalent Friends Community – це спільнота українських компаній, які піклуються про майбутнє України й до якого нині входять: компанія Grammarly, спільнота програмістів DOU.ua, компанія INSART, Чайний дім Heritage, ультрасучасний клуб для геймерів ASUS CyberZone та видання GameInside.

Усі фіналісти, крім безцінного досвіду, отримали цінні подарунки, загальний призовий фонд становив понад 180 000 гривень.

Конкурс відбувається за підтримки Міністерства освіти та науки України.

Його організаторами виступили МГО "Київський Інтелект Клуб", Український державний центр позашкільної освіти та ГО "ВСІ".

Змагання проходять двічі на рік, тож уже у лютому 2020 року можна буде обрати свою категорію і готувати проєкт для перемоги.

Детальніше про конкурс можна дізнатися на сайті.

Роботи переможців із 2D анімації:

Суглобов Дмитро, 11 років – https://drive.google.com/open?id=1XdRuO0wMxAwe9whKYEKtHA7f_YkJoCn0

Мельник Олег, 14 років

Антошко Ольга, 16 років

Роботи переможців з Game Dev:

Лясковський Олексій, 18 років

Миколюк Богдан, 15 років

Роботи переможців у WEB розробці:

Ясюра Маркіян, 14 років

http://hackers1.ml/

Кириндась Нікіта, 15 років

https://mojitoteaa.000webhostapp.com/

Денисенко Богдан, 14 років

http://kojima.epizy.com/

Дерев'янко Сергій, 16 років

http://gamex.kl.com.ua/index.html

Юпик Андрій, 15 років

https://notecards.github.io/

Марченко Михайло, 15 років, Щербина Костянтин, 15 років

http://comapper.tk/

Щербаков Андрій, 13 років

http://iptvplc.com/

Жук Максим, 13 років

http://health.lnvk22.com.ua/

Роботи переможців із 3D графіки:

Нощенко Софія, 12 років

Павло Матвеєв, 15 років

Азарченков Сергій, 17 років

Ковтонюк Максим, 15 років

Роботи переможців із 2D графіки:

Кошова Анна, 14 років

Голубцова Наталія, 14 років

Бушмакіна Дар'я, 14 років

Виборнова Ксенія, 15 років

Колєвашко Анастасія, 15 років

Соколова Анастасія, 15 років

Шершнєва Вікторія, 17 років

Роботи переможців у Цифровому фото:

Ланда Анна, 14 років

Краснова Кароліна, 12 років

Гусак Руслан, 16 років

Роботи переможців у Розробці девайсів:

Пітерцев Андрій, 13 років

Будихіна Дар'я, 13 років

Юрченко Тарас, 13 років

Роботи переможців з Відео монтажу:

Орєхов Владислав, Казновський Антон, Биков Євгеній

Грищенко Михайло, 12 років

Василенко Олександр, Романенко Роман, Щербак Іван

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого разу понад 1600 дітей взяли участь у фіналі V сезону найбільшого в Україні Всеукраїнського конкурсу з IT-проєктів і кіберспорту серед дітей і молоді у віці від 8 до 18 років iTalent.

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