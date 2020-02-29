Фаю, немає вай-фаю: як швидко посилити сигнал роутера

Як посилити сигнал інтернету, якщо його не вистачає або Wi-Fi перестав працювати? Розповідаємо про одразу декілька способів повернути мережу до життя.

Якщо Wi-FI то є, то немає

Найпоширеніший і найдоступніший варіант підключатися до мережі – зловити Wi-Fi сигнал. Коли він пропадає на час або працює надто повільно, це починає сильно дратувати.

Однак не варто переживати з цього приводу, краще взяти справу в свої руки, виправивши проблему самостійно. Причому для цього навіть не потрібно купувати новий Wi-Fi роутер, існує кілька корисних і робочих рад, які допоможуть посилити сигнал.

Причини перебоїв з якістю Wi-Fi сигналу

Існує кілька причин, за якими сигнал від Wi-Fi може почати падати. По-перше, необхідно перевірити, чи правильно розташований роутер в приміщенні. Його продуктивність може помітно знижуватися, якщо на шляху роутера виявляється якась значна перешкода, наприклад, стіна з бетону.

У цьому випадку швидкість і якість сигналу починають помітно падати, так як бетон погано його пропускає.

До того ж оптимальним вважається розташування роутера в центрі будинку, квартири або іншого приміщення. Якісний сигнал можна гарантувати тільки в тому випадку, коли роутер на однаковій відстані від усіх інших кімнат.

Друга поширена причина, по якій Wi-Fi сигнал виявляється слабким, полягає в перешкодах. Їх здатні створювати різноманітні побутові прилади та пристрої. Йдеться про високочастотної техніки, в першу чергу, про мікрохвильових печах, які не повинні опинятися поблизу від роутера. Їх потрібно розташовувати на максимально можливій відстані один від одного.

Поради щодо посилення Wi-Fi сигналу

При слабкому сигналі від Wi-Fi роутера рекомендується перевірити програмні налаштування персонального і комп'ютера і самого роутера. Але ця рада актуальна для тих, хто хоча б трохи розбирається в системному адмініструванні, так як потрібно трохи більше знань, ніж необхідно пересічному середньостатистичному користувачеві.

В налаштуваннях рекомендується прибрати будь-які обмеження, які можуть позначатися на швидкості і якості сигналу. Якщо самі не в змозі впоратися з цим завданням, можна звернутися до комп'ютерного фахівця, наприклад, в компанії вашого інтернет-провайдера.

Також рекомендується відключити всі налаштування, пов'язані з енергозбереженням пристрою. В даному режимі гаджет починає автоматично обмежувати прийме сигналу, що дозволяє істотно економити витрати акумулятора. Однак якщо вам потрібна максимальна швидкість інтернету, від енергозбереження доведеться відмовитися.

Також ефективно використовувати Wi-Fi репітер. Він підключається до електроживлення через розетку або за допомогою USB-шнура безпосередньо до комп'ютера, так що користуватися ним максимально зручно. З його допомогою вдається максимально збільшити сигнал для вашого пристрою одержувача.

Таке пристосування може бути дуже корисним у відрядженні або подорожі, коли ви зупиняєтеся в готелі, де Wi-Fi працює тільки в районі стійки адміністратора. За допомогою ретрансляція без проблем сидіти в інтернеті можна буде зі свого номера.

Нарешті, найоригінальніший і незвичайний спосіб посилити Wi-Fi сигнал – зробити з фольги саморобний відбивач. Це не тільки просто, але ще є досить економічним способом отримання швидкого інтернету через Wi-Fi. Напевно, всі чули про шапочках з фольги, здатних оберігати голову від негативного впливу електромагнітних хвиль.

В даному випадку використовується той же принцип: роутер необхідно обгородити фольгою з одного боку, щоб сконцентрувати і направити сигнал в потрібному вам напрямку.

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