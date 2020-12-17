Facebook створює пристрій для читання думок

Компанія Facebook створює пристрій, який повинен зчитувати думки людини та переносити їх у комп'ютерні програми.

Про це пише видання BuzzFeed, яке опублікувало розшифровку аудіозапису із зустрічі технічного директора Facebook Майка Шрепфера з працівниками компанії.

Зазначається, що метою компанії не є саме "читання думок" або збір особистої інформації. За задумом Facebook, спеціальний нейронний датчик повинен допомогти людині силою думки керувати програмним забезпеченням.

Однак, за словами Шрепфера, реалізація такої технології повинна заслужити довіру користувачів. Додамо, що в 2019 році Facebook придбала стартап CTRL-Labs, який створює нейронний інтерфейс.

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