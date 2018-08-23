Facebook оголосив війну пропаганді Кремля: що сталося

Керівники соціальної мережі Facebook розкрили чотири кампанії з Росії та Ірану, які спрямовані на поширення недостовірного політичного контенту.

Як передає Financial Times, Facebook видалив 652 сторінки, облікові записи та групи, які визначив як частину скоординованих кампаній дезінформації. Вони орієнтувалися на США, Великобританію, країни Латинської Америки і Близького Сходу.

Про цю діяльність Facebook повідомила компанія FireEye, яка займається забезпеченням інформаційної безпеки. Відзначено, що минулого року сторінки, які були створені у 2013-му для просування повідомлень про Близький Схід, різко переключили свою увагу на американську та британську політику.

Зокрема, політичний контент був орієнтований на Іран і спрямований проти Саудівської Аравії та Ізраїлю на користь Палестини.

Частина сторінок, які видалив Facebook, була пов'язана із джерелами, які уряд США раніше ідентифікував як військову розвідку Росії. Їх діяльність була сфокусована на темах, пов'язаних з Україною та Сирією.

Відзначається, що після дій Facebook ще одна соціальна мережа Twitter повідомила про блокування 284 акаунтів, які брали участь у скоординованих маніпуляціях, і, згідно з аналізом, були створені на території Ірану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Facebook почав "війну" проти українців, які атакували сторінку ФІФА у Facebook як знак протесту проти покарання хорватських футболістів, які присвятили перемогу в чвертьфіналі ЧС-2018 Україні.