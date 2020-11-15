Експерти розповіли, що чекає смартфони в 2021 році

Аналітики спрогнозували, які мобільні додатки та сервіси будуть найпопулярнішими у користувачів смартфонів в 2021 році.

Аналіз провела аналітична платформа App Annie, передає 4pda. За їхніми даними, додаток TikTok в наступному році збере 1,2 млрд активних користувачів на місяць. Експерти відзначили, що база сервісу зросла втричі в порівнянні з минулим роком.

Аналітики також повідомили, що власники смартфонів будуть більше використовувати свої пристрої – приблизно 1,3 трильйонів годин на рік. Наприклад, загальний середньорічний темп зростання (CAGR) за категоріями складе: "Освіта" – 67%, "Бізнес" – 57%, "Шопінг" – 40%.

На мобільні ігри користувачі в 2021 році можуть витратити більше 120 млрд доларів. Відзначається, що в 2020 році середня кількість щотижневих завантажень ігор по всьому світу зросла на 15%. Крім того, в 2021 році ринок мобільної реклами може досягти 290 млрд доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аналітики склали прогноз, якими будуть цифрові пристрої через 10 років.