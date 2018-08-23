День Незалежності: Google присвятив Україні дудл

Компанія Google присвятила свій новий дудл Дню Незалежності України, який відзначають у п'ятницю, 24 серпня.

Так, на стартовій сторінці пошуковика користувачі з України можуть побачити синьо-жовтий прапор, що розвівається. Співробітники Google також привітали українців зі святом у своєму офіційному блозі.

"Український прапор, побачений у сьогоднішньому дудлі, є абстрактним зображенням блакитного неба над золотими полями пшениці. Ці кольори літають над усією країною під час українського національного дня, встановленого з моменту прийняття Декларації незалежності Східної Європи, яка була ратифікована Верховною Радою (парламентом) у 1991 році", - розповіли про новий дудл у компанії.

Новини Українці підтримали проведення параду на День Незалежності

Як писав OBOZREVATEL, у рамках параду "Марш нової армії" до Дня Незалежності України головною вулицею Києва - Хрещатиком - пройдуть 4,5 тис. військових і 250 одиниць техніки.