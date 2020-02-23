Екзоскелет і маска майбутнього: чудо-винаходи, які вже є

Деякі винаходи в фільмах про фантастику звично здаються нам чимось неймовірним, проте вже найближчим часом деякі з них можуть стати буденністю.

У цій статті OBOZREVATEL розповість про найважливіші винаходи, якими ви зможете користуватися в найближчі роки.

Маска Atmos Faceware

Компанія Ao Air створила пристосування, що захищає від забрудненого повітря, у вигляді прозорої маски. Її можна носити на очах, прикривати нею рот і ніс. Люди в ній бачать і дихають очищеним повітрям в умовах забрудненого навколишнього середовища.

Особливої актуальності дане пристосування набуває в місцях, які розташовані поблизу пожеж, де атмосфера перенасичена шкідливими речовинами, непомітними для людського ока. Крім того, маска виділяється привабливим прозорим дизайном. Через неї можна побачити обличчя людини і навіть, як вона посміхається.

Дзеркало Lumini Home – аналізатор стану шкіри

На перший погляд даний пристрій нічим не відрізняється від самого звичайного дзеркала. У реальності це складна технологічна розробка, в яку впроваджений штучний інтелект. Lumini Home створений для аналізу людського обличчя і вироблення рекомендацій, як краще доглядати за шкірою.

На виявлення проблеми та підбір відповідного рішення пристрій витрачає десять секунд. При цьому враховуються всі можливі зовнішні і внутрішні чинники, які можуть впливати на шкіру. Після аналізу Lumini Home дає рекомендації по кращому способу позбавлення від тієї чи іншої проблеми.

Екзоскелет Guardian XO

Цим роботизованим екзоскелетом можна охопити все тіло людини. У ньому будь-кому з нас буде під силу підняти дев'яносто кілограмів ваги, але створиться відчуття, що це тільки чотири з половиною кілограми. Екзоскелет буде корисний людям, які постійно переміщують вантажі на роботі, наприклад, співробітникам заводів галузі машинобудування.

За своїм функціоналом даний пристрій є людиноподібним роботом, для якого людина – це система, що управляє ним.

Чат-бот з людським обличчям від Samsung

Під технологією Neon увазі візуальне доповнення до чат-боту. З її допомогою створюються люди, які реалістично виглядають, з такими ж "емоціями", як у всіх нас. Samsung описує цю технологію не в якості помічника, а як друга людини. Чат-боти знають різні мови. Ними можуть користуватися самотні люди, яким хочеться з кимось поговорити.

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