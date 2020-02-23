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23 лютого • оновлено в 17:20
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Будь-хто зможе підняти 90 кг: найнеймовірніші винаходи, які вже існують

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Деякі винаходи в фільмах про фантастику звично здаються нам чимось неймовірним, проте вже найближчим часом деякі з них можуть стати буденністю.

У цій статті OBOZREVATEL розповість про найважливіші винаходи, якими ви зможете користуватися в найближчі роки.

Екзоскелет і маска майбутнього: чудо-винаходи, які вже є

Маска Atmos Faceware

Компанія Ao Air створила пристосування, що захищає від забрудненого повітря, у вигляді прозорої маски. Її можна носити на очах, прикривати нею рот і ніс. Люди в ній бачать і дихають очищеним повітрям в умовах забрудненого навколишнього середовища.

Екзоскелет і маска майбутнього: чудо-винаходи, які вже є

Особливої актуальності дане пристосування набуває в місцях, які розташовані поблизу пожеж, де атмосфера перенасичена шкідливими речовинами, непомітними для людського ока. Крім того, маска виділяється привабливим прозорим дизайном. Через неї можна побачити обличчя людини і навіть, як вона посміхається.

Дзеркало Lumini Home – аналізатор стану шкіри

На перший погляд даний пристрій нічим не відрізняється від самого звичайного дзеркала. У реальності це складна технологічна розробка, в яку впроваджений штучний інтелект. Lumini Home створений для аналізу людського обличчя і вироблення рекомендацій, як краще доглядати за шкірою.

Екзоскелет і маска майбутнього: чудо-винаходи, які вже є

На виявлення проблеми та підбір відповідного рішення пристрій витрачає десять секунд. При цьому враховуються всі можливі зовнішні і внутрішні чинники, які можуть впливати на шкіру. Після аналізу Lumini Home дає рекомендації по кращому способу позбавлення від тієї чи іншої проблеми.

Екзоскелет Guardian XO

Екзоскелет і маска майбутнього: чудо-винаходи, які вже є

Цим роботизованим екзоскелетом можна охопити все тіло людини. У ньому будь-кому з нас буде під силу підняти дев'яносто кілограмів ваги, але створиться відчуття, що це тільки чотири з половиною кілограми. Екзоскелет буде корисний людям, які постійно переміщують вантажі на роботі, наприклад, співробітникам заводів галузі машинобудування.

За своїм функціоналом даний пристрій є людиноподібним роботом, для якого людина – це система, що управляє ним.

Чат-бот з людським обличчям від Samsung

Екзоскелет і маска майбутнього: чудо-винаходи, які вже є

Під технологією Neon увазі візуальне доповнення до чат-боту. З її допомогою створюються люди, які реалістично виглядають, з такими ж "емоціями", як у всіх нас. Samsung описує цю технологію не в якості помічника, а як друга людини. Чат-боти знають різні мови. Ними можуть користуватися самотні люди, яким хочеться з кимось поговорити.

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