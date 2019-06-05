"Цілі країни просто зникнуть": озвучений лякаючий прогноз для світу й України

Процес глобального потепління, підвищення рівня світового океану і зміни клімату неминуче призведе до появи сотень мільйонів кліматичних біженців; десятки тисяч жителів України втратять своє житло.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучила керівник кліматичного відділу Центру екологічних ініціатив "Екодія" Анна Акерман. "Острівні країни можуть просто зникнути – вони підуть під воду", – наголосила вона.

За її словами, дослідження, проведені провідними науковими організаціями світу, показують, що кількість кліматичних мігрантів щороку збільшуватиметься. Так, за даними експертів Світового банку, до середини нинішнього століття людей, які будуть змушені змінити місце проживання через нестерпні природні умови, буде нараховуватися близько 250 мільйонів.

"Переважно це жителі досить бідних країн Африки й Азії. Вони в першу чергу страждають від змін клімату. Уже сьогодні вони стикаються з нестачею води, складними умовами життя", – пояснила еколог.

У цьому контексті вона нагадала про те, що 4 червня в Індії була зафіксована рекордна температура – близько 50 градусів Цельсія, "в Делі температура вище 40 градусів, люди просто не витримують", – сказала вона.

Будинок на воді, ілюстрація pikabu.ru

Еколог розповіла про те, що кліматична міграція пов'язана не лише з високими температурами, а й із підвищенням рівня світового океану і, як наслідок, затопленням певних територій. Так, "острівні країни можуть просто зникнути – вони підуть під воду, і люди будуть змушені кудись переїжджати", – сказала еколог.

За її словами, ця проблема торкнеться й України. "Ми проводили дослідження щодо можливих наслідків підняття рівня моря від глобального потепління. Якщо людство буде слідувати за найгіршим сценарієм, то в Україні до кінця сторіччя може бути понад 70 тисяч кліматичних біженців – людей, які втратять свої будинки через те, що вони просто опиняться під водою".

Як писав OBOZREVATEL, австралійський аналітичний центр Breakthrough National Centre for Climate Restoration оприлюднив звіт, згідно з яким уже в середині цього століття людство може досягти "точки неповернення", коли температура на планеті підвищиться, щонайменше, на 3 градуси. Це призведе до "соціального занепаду та відвертого хаосу".

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