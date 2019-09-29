Зозуля забив оригінальний гол в Іспанії: спортивні підсумки 28 вересня

Зозуля забив незвичайний гол у Іспанії, а президент Формули-1 шокував визнанням про Путіна, що не захопив Європу. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 28 вересня.
Крім того, Ярмоленко в другому матчі поспіль забив гол в АПЛ і боєць UFC рідкісним ударом відправив суперника в жахливий нокаут. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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