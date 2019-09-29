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29 вересня • оновлено в 14:06
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Зозуля забив оригінальний гол в Іспанії: спортивні підсумки 28 вересня

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Зозуля забив незвичайний гол у Іспанії, а президент Формули-1 шокував визнанням про Путіна, що не захопив Європу. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 28 вересня.

Зозуля забив оригінальний гол в Іспанії: спортивні підсумки 28 вересня

Крім того, Ярмоленко в другому матчі поспіль забив гол в АПЛ і боєць UFC рідкісним ударом відправив суперника в жахливий нокаут. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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