Відомий російський хокеїст помер після удару в спину на матчі

Відомий російський хокеїст Самвел Мнацян трагічно помер після року боротьби з раком.
Вихованець омського "Авангарду" і колишній гравець "Барис", "Нафтохіміка", "Адмірала" і "Сибіру" помер на 30-му році життя.
Глибокі співчуття рідним, близьким, усім, хто знав Самвела Мнацяна. Протягом року наш друг і колега мужньо боровся з з важкою хворобою, але не зміг перемогти недугу.- Хокей Росії (@russiahockey) October 5, 2019
1990-2019. Спи спокійно, Самвел. Ми будемо помніть.🙏🏼 pic.twitter.com/XO6CtPsD7j
Захисник встиг провести в Континентальній хокейній лізі (КХЛ) 183 матчі, в яких закинув чотири шайби і зробив дев'ять гольових передач.
Пухлина виникла через сильний удар в спину в одному з матчів, а потім за кілька місяців стала злоякісним утворенням.
"Все це дало метастази на печінку і сечовивідні канали. Самвел поїхав в німецький Фрайбург, де почав отримувати курси хімії та променевої терапії", - повідомляв агент гравця Шумi Бабаєв в соцмережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, болгарський боксер помер під час бою. Спортсмен після кількох ударів опонента знепритомнів і впав на кинувся.
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