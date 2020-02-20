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20 лютого • оновлено в 11:21
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Відомий режисер підтримав Усика, що поїхав до Криму

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Актор, режисер Ахтем Сеітаблаєв оцінив як цілком прийнятний візит відомого українського боксера, чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика в анексований Крим.

"Я своїх батьків не бачив 6 років, родичів теж не бачив дуже довго. Якби у мене була можливість їх бачити, не підтримуючи окупанта, відкрито протестуючи проти анексії Криму, я б це робив", – сказав він OBOZREVATEL.

"Я не їжджу до Криму з однієї простої причини: щоб не завдавати незручностей. Я знаю своїх гарячих родичів, і припускаю, що б вони робили в цьому випадку. Якщо Усик має можливість поїхати до Криму і при цьому говорити, що Сімферополь – це Україна, це добре", – визнав режисер.

Олександр Усик, Крим, колаж

Олександр Усик, Крим, колаж

Говорячи про те, що раніше боксер уникав відповіді на запитання про приналежність Криму, Сеітаблаєв зауважив: "Може, людина передумала, може, він, нарешті, усвідомив, що треба визначатися з тим, чий же все ж таки Крим".

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"Їздити чи не їздити до батьків, маючи таку можливість – це питання, яке кожен повинен вирішувати для себе сам. Але якщо він пише, що Сімферополь – це Україна, я, звісно, це підтримую", – додав режисер.

Також він заявив, що йому "абсолютно по барабану", як жест Усика буде розцінений окупантами.

Як писав OBOZREVATEL, Олександр Усик побував у рідному місті Сімферополі. У своєму Instagram він виклав відео, на якому їде в автомобілі цим містом. Напис на відео свідчить: "Сімферополь. Україна".

Раніше боксер намагався не давати прямої відповіді на запитання, чим Крим. Так, в одному з інтерв'ю він заявив: "Чий Крим? Божий. Це по-справжньому. Чи буде він українським? Все залежить від народу або від волі Господньої все залежить. Я намагаюся про це не думати, бо думки заводять кудись далеко".

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Анексія Криму Ексклюзив
Особи
Ахтем Сеітаблаєв Олександр Усик
Місце
Україна Сімферополь
Тег
Новини Криму
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Юг Руси
Юг Руси
Широко известный в узких кругах "режиссёр" ))))
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