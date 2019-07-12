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"В очікуванні сексу": українська тенісистка викликала фурор еротичним фото в Instagram

9.2т Читати матеріал російською

Друга ракетка України Леся Цуренко знову порадувала своїх шанувальників фотографією в купальнику.

Після Wimbledon-2019 наша співвітчизниця вирушила на відпочинок. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 30-річна киянка опублікувала знімок в чорному бікіні, яке підкреслює витончені форми тенісистки.

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У коментарях прихильники Цуренко захопилися красою українки. "Найкрасивіша в світі тенісистка. Дуже класна", "Витончена та дуже сексуальна", "Красива, розумна, талановита дівчина Леся", "В очікуванні сексу", "Трохи засмаги додати потрібно", "Красоточка Леся", – відреагували на знімок користувачі Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка Даяна Ястремська на дебютному Wimbledon дісталася четвертого кола. Цей успіх дозволить 19-річній спортсменці стати другою ракеткою України в оновленому рейтингу WTA, випередивши Лесю Цуренко.

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Особа
Леся Цуренко
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Хахлушки все такие страшные
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
уши спаниеля
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Попович Олег
Попович Олег
А где сами формы то)))?
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