"В очікуванні сексу": українська тенісистка викликала фурор еротичним фото в Instagram

Друга ракетка України Леся Цуренко знову порадувала своїх шанувальників фотографією в купальнику.

Після Wimbledon-2019 наша співвітчизниця вирушила на відпочинок. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 30-річна киянка опублікувала знімок в чорному бікіні, яке підкреслює витончені форми тенісистки.

У коментарях прихильники Цуренко захопилися красою українки. "Найкрасивіша в світі тенісистка. Дуже класна", "Витончена та дуже сексуальна", "Красива, розумна, талановита дівчина Леся", "В очікуванні сексу", "Трохи засмаги додати потрібно", "Красоточка Леся", – відреагували на знімок користувачі Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка Даяна Ястремська на дебютному Wimbledon дісталася четвертого кола. Цей успіх дозволить 19-річній спортсменці стати другою ракеткою України в оновленому рейтингу WTA, випередивши Лесю Цуренко.

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