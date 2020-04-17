Уткін і Соловйов знову образили один одного: спортивні підсумки 16 квітня

Російські журналісти Василь Уткін і Володимир Соловйов продовжили перепалку в мережі, а ексгравець "Динамо" Олег Саленко пояснив конфлікт з київською поліцією.
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Крім того, російський чемпіон світу з біатлону змінив громадянство. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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