Україна дізналася суперників на Євро-2020: спортивні підсумки 30 листопада

Збірна України з футболу дізналася суперників на чемпіонаті Європи-2020 року, а росіяни прийшли в лють від ганебного бою Ємельяненко - Кокляєв

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Крім того, Шевченко прокоментував жеребкування Євро-2020 для збірної України і ефектна жінка-канадка загубила кар'єру російському хокеїстові. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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