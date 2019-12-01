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1 грудня • оновлено в 22:19
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Україна дізналася суперників на Євро-2020: спортивні підсумки 30 листопада

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Збірна України з футболу дізналася суперників на чемпіонаті Європи-2020 року, а росіяни прийшли в лють від ганебного бою Ємельяненко - Кокляєв

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 30 листопада.

Україна дізналася суперників на Євро-2020: спортивні підсумки 30 листопада

Крім того, Шевченко прокоментував жеребкування Євро-2020 для збірної України і ефектна жінка-канадка загубила кар'єру російському хокеїстові. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Максим Богданов
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
а почему не написали про новые рекорды Великой Восьмерки Овечкина? напомню - он вышел на 10-е место в истории НХЛ по количеству хет-триков, по числу матчей с двумя или более голами Александр на шестом месте, пятый среди всех европейских бомбардиров всех времен, забил как минимум 20 голов в каждом из своих 15 первых сезонов в лиге. Таких в истории НХЛ было пять человек: Дионн, Ягр, Сундин и Майк Гартнер.
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