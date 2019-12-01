Україна дізналася суперників на Євро-2020: спортивні підсумки 30 листопада

Збірна України з футболу дізналася суперників на чемпіонаті Європи-2020 року, а росіяни прийшли в лють від ганебного бою Ємельяненко - Кокляєв
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