У грі "Динамо" знайшли "дикувату дивину": спортивні підсумки 29 листопада

У грі "Динамо" з "Мальме" в Лізі Європи знайшли дивину, а Володимир Кличко потролив Зеленського і Трампа сміливою заявою.
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Крім того, опубліковані всі розклади для "Динамо", як вийти в плей-офф Ліги Європи. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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