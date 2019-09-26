Юна українська тенісистка знищила росіянку, показавши найкращий результат в кар'єрі

Молода українська тенісистка Катаріна Завацька вперше в своїй кар'єрі вийшла до півфіналу на турнірах WTA. У Ташкенті 19-річна українка розгромила росіянку Анну Калинську — 6:0, 6:2.
Катаріна Завацька
btu.org.ua
Наша співвітчизниця просто знищила суперницю в першому сеті, вигравши партію "під нуль". Добити опонентку в другому сеті також не становило великих труднощів. 6:2 — легкий успіх Завацької.
У півфіналі суперницею 142-ї ракетки світу Катаріни Завацької (втім, після цього тижня її рейтинг точно зросте) стане переможниця пари між румункою Сораною Кирстєю і Данкою Ковініч із Чорногорії.
Зазначимо, що в четвер, 26 вересня, свої чвертьфінальні матчі на супертурнірі в Китаї з призовим фондом 2 828 000 доларів зіграють перша й друга ракетки України — Еліна Світоліна і Даяна Ястремська.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні 2019 року Катаріна Завацька увірвалася до топ-150 рейтингу WTA, перемігши на турнірі категорії ITF у Контрексевілі (Франція) з призовим фондом $100 000.
Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!