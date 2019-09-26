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27 вересня • оновлено в 19:34
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/ теніс

Юна українська тенісистка знищила росіянку, показавши найкращий результат в кар'єрі

10.6т Читати матеріал російською

Молода українська тенісистка Катаріна Завацька вперше в своїй кар'єрі вийшла до півфіналу на турнірах WTA. У Ташкенті 19-річна українка розгромила росіянку Анну Калинську — 6:0, 6:2.

Катаріна Завацька

Катаріна Завацька

btu.org.ua

Наша співвітчизниця просто знищила суперницю в першому сеті, вигравши партію "під нуль". Добити опонентку в другому сеті також не становило великих труднощів. 6:2 — легкий успіх Завацької.

У півфіналі суперницею 142-ї ракетки світу Катаріни Завацької (втім, після цього тижня її рейтинг точно зросте) стане переможниця пари між румункою Сораною Кирстєю і Данкою Ковініч із Чорногорії.

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Зазначимо, що в четвер, 26 вересня, свої чвертьфінальні матчі на супертурнірі в Китаї з призовим фондом 2 828 000 доларів зіграють перша й друга ракетки України — Еліна Світоліна і Даяна Ястремська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні 2019 року Катаріна Завацька увірвалася до топ-150 рейтингу WTA, перемігши на турнірі категорії ITF у Контрексевілі (Франція) з призовим фондом $100 000.

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Особа
Катаріна Завадська
Місце
Узбекистан Ташкент
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yeah irrelevant
yeah irrelevant
Это победа! Еще бы хоть один мужик у вас в топ 100 ATP пробился, было бы вообще замечательно.
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yeah irrelevant
yeah irrelevant
Артеллерист Моня, Серьезно? Может хоккеисты наши - чурки?) Или теннисисты? У вас конечно вон, Жан Беленюк - сразу видно, коренной украинец)
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
yeah irrelevant, у вас бы хоть один русский пробился бы в спорт а то одни чурки а русские то где если это росия????)))))))))))
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