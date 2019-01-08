Юна українка з перемоги стартувала на Australian Open

16-річна Марта Костюк, яка сенсаційно дісталася у минулому році до третього кола Australian Open, із перемоги почала кваліфікаційний відбір в основну сітку нинішнього Великого Шолома в Мельбурні.

У матчі першого раунду українці знадобилося трохи більше години, щоб відправити додому екс-50 ракетку світу словачку Яну Чепелову — 6:3, 7:5.

Марта Костюк

Після цієї зустрічі Костюк заявила, що дуже нервувала і довго не могла зібратися на матч.

"Відчуваю, що це не був мій найкращий матч. Я задоволена, що пройшла далі, тому що ще ніколи так не нервувала перед грою. Жодного разу в житті, я відкрию цей секрет, такого не було, щоб я виходила на корт і думала, що розплачуся. Ось наскільки я нервувала. За останній рік мені довелося пройти чимало.

Без wild card мені потрібно знову пройти увесь цей шлях самостійно і я щаслива, що у мене є шанс. Я вже робила це раніше", — цитує українку Xsport.

Наступною суперницею Марти Костюк стала француженка Амандин Есс, яка займає 241-у позицію у світовому рейтингу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, друга ракетка України Леся Цуренко досягла найвищого досягнення у кар'єрі, увійшовши в топ-25 рейтингу Міжнародної тенісної асоціації (WTA).

В оновленому списку кращих тенісисток планети киянка піднялася на три рядки і посіла 24-у позицію, маючи в активі 2005 очок.