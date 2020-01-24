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24 січня • оновлено в 14:12
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"Я не сумуватиму": Світоліна пожартувала над кривдницею Ястремської

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Лідерка українського тенісу Еліна Світоліна присвятила зворушливий пост у Twitter своїй багаторічній конкурентці, експершій ракетці світу данці Каролін Возняцкі, яка завершила кар'єру.

Еліна Світоліна й Каролін Возняцкі

Еліна Світоліна й Каролін Возняцкі

Возняцкі попрощалася з тенісом у 29 років після поразки в третьому колі Australian Open. Зазначимо, що до цього, у другому колі данка польського походження зі скандалом вибила з турніру українку Даяну Ястремську. Цей виграш виявився останнім у кар'єрі Возняцкі.

Світоліна опублікувала фотографію, на якій зображені Возняцкі та її команда після останньої гри 29-річної спортсменки.

"Про таку дивовижну кар'єру може мріяти кожна маленька дівчинка!!! Вітаю кожну людину на цьому фото за неймовірне прагнення і відданість тенісу. P.S. Кароліно, я не сумуватиму за нашими нескінченними розіграшами м'яча", – написала українка.

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Зазначимо, що Світоліна й Возняцкі п'ять разів грали між собою на турнірах WTA-туру, і українка виграла чотири поєдинки.

Також Жіноча тенісна асоціація опублікувала відео, на якому провідні тенісистки світу прокоментували завершення кар'єри колишньої першої ракетки планети.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита американка Серена Вільямс сенсаційно вибула з боротьби на Australian Open.

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Автор
Юрій Трохимчук
Тема
Australian Open
Особи
Еліна Світоліна Каролін Возняцкі
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