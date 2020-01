"Я не сумуватиму": Світоліна пожартувала над кривдницею Ястремської

Лідерка українського тенісу Еліна Світоліна присвятила зворушливий пост у Twitter своїй багаторічній конкурентці, експершій ракетці світу данці Каролін Возняцкі, яка завершила кар'єру.

Возняцкі попрощалася з тенісом у 29 років після поразки в третьому колі Australian Open. Зазначимо, що до цього, у другому колі данка польського походження зі скандалом вибила з турніру українку Даяну Ястремську. Цей виграш виявився останнім у кар'єрі Возняцкі.

Світоліна опублікувала фотографію, на якій зображені Возняцкі та її команда після останньої гри 29-річної спортсменки.

What an amazing career, every little girl would dream about !!! Congratulations to every person on this picture for incredible effort and dedication !!! PS I will not miss our endless rallies 😁 @CaroWozniacki pic.twitter.com/ztcpyuDavh