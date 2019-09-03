Вперше в кар'єрі! Світоліна ефектно вийшла в півфінал US Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна вперше у своїй кар'єрі вийшла до півфіналу Відкритого чемпіонату США з призовим фондом $26 470 000.

У матчі 1/4 фіналу US Open 24-річна одеситка розібралася з представницею Великобританії Йоханною Контою, що займає 16-й номер у рейтингу WTA.

Йоханна Конта

Поєдинок останнього в сезоні турніру Великого Шолома тривав менше двох годин і завершився з рахунком 6:4, 6:4.

Еліна Світоліна

У першому сеті було помітно, що Еліна відчуває себе комфортно проти Конти. Зручний ритм і довгі розіграші грали на користь українки. Раз по раз Еліна била під незручну ліву руку британці, що приносило їй успіх.

Еліна Світоліна

Створювалася враження, що Світоліна заздалегідь знає всі комбінації представниці Великобританії.

У другій партії Конта демонструвала свій максимум, але навіть незважаючи на це, тенісистка з України перегравала її.

Еліна Світоліна

За рахунку 3:2 Світоліна могла двічі брати ключовий гейм, проте поступилася своєю подачею. Це лише розлютило українку, і вже наступний гейм був нею виграний всуху.

Надалі наша спортсменка не залишила жодних шансів опонентці.

Йоханна Конта

Новини Світоліна встановила унікальне досягнення

В 1/2 фіналу Світоліна зіграє з переможницею пари Серена Вільямс - Ван Цян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 1/8 фіналу українка здобула перемогу над Медісон Кіз (7:5, 6:4).

В 1/16 фіналу 5-та ракетка світу з Одеси обіграла 19-річну співвітчизницю Даяну Ястремську (32-й номер світового рейтингу) – 6:2, 6:0.

Раніше Еліна пройшла Уїтні Осігве (2:0) і Вінус Вільямс (2:0).

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