Визначився переможець US Open

Австрієць Домінік Тім (№3 у рейтингу ATP) зробив неймовірний камбек у фіналі US Open проти Олександра Звєрєва (№7 у рейтингу) і виграв перший у своїй кар'єрі турнір серії Великого шолома (2:6, 4:6, 6:4, 6 :3, 7:6 (8:6)).

Німецький тенісист впевнено почав вирішальний поєдинок і вів з рахунком 2:0, але Тіму вдалося відігратися і перевести гру в п'ятий сет, в якому Звєрєв знову вирвався вперед і подавав на матч за рахунку 5:3 за геймами. Австрієць зробив брейк, а потім перевів гру на тайбрейк, де здобув перемогу у запеклій боротьбі – 8:6.

Відзначимо, що Тім завоював перший титул чемпіона турніру Великого шолома з четвертої спроби. Раніше він двічі програвав Рафаелю Надалю у фіналі Roland Garros і один раз Новаку Джоковичу у вирішальному матчі Australian Open.

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможниця жіночого US Open Наомі Осака заговорила про українку на прес-конференції після фіналу.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!