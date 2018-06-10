Визначився переможець Roland Garros

10-кратний чемпіон Roland Garros Рафаель Надаль у фіналі Відкритого чемпіонату Франції-2018 обіграв австрійського тенісиста Домініка Тіма, який вперше в кар'єрі пробився в цю стадію турніру. Зустріч тривала два двох годин і завершилася з рахунком 6:4, 6:3, 6:2.

24-річний Тім, який займає в рейтингу ATP 8-й рядок, лише в першому сеті чинив опір іменитому супернику. Ключовий момент стався за рахунку 5:4 на користь Надаля, коли австрієць програв свою подачу.

Рафаель Надаль

Домінік Тім

У другому сеті іспанець упевнено вів брав розіграші, в той час як у Домініка з кожним геймом гра йшла все гірше і гірше. Програючи 1:4, австрійському тенісистові вдалося відіграти два гейми, але на більшого сил у андердога не вистачило.

Рафаель Надаль

Домінік Тім

Рафаель Надаль

У третьому сеті у Надаля сильної судомою звело ліву руку і він був змушений взяти медичний таймаут. Надалі іспанський тенісист працював практично однією рукою, що не завадило йому перемогти і стати 17-разовим переможцем турнірів "Великого шолома".

Рафаель Надаль

Домінік Тім

Рафаель Надаль

Рафаель Надаль

В особистих зустрічах Надаль веде 7:3 (всі матчі пройшли на грунті), але Тім єдиний, хто в останні 2 роки перемагав іспанця на глині. Однак в двох матчах на Roland Garros (в 2014 та 2017 років роках) австрієць взяв у Надаля всього по 7 геймів.

Нагадаємо, що днем раніше в драматичній боротьбі визначилася переможниця в жіночому одиночному розряді Roland Garros.