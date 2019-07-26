Відомий тенісист зізнався у вживанні наркотиків

Австралійський тенісист, 106-та ракетка світу Бернард Томіч зробив несподіване зізнання, розповівши про те, що допомагає йому залишатися спокійним під час матчів.

Бернард Томіч gotennis.ru

"Вся справа в тому, що я часто курю траву. Це добре знімає напругу", - сказав Томіч на прес-конференції після перемоги над співвітчизником Метью Ебденом на турнірі в Атланті (США), повідомляє Xsport.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні учасницю Олімпійських ігор-2016 в Ріо-де-Жанейро зловили з величезною партією наркотиків.

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