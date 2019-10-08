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9 жовтня • оновлено в 05:17
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Відомий тенісист наклав на себе руки в Москві

14.6т Читати матеріал російською

Російський тенісист Михайло Бірюков помер у віці 27 років у Москві.

Відомий тенісист наклав на себе руки в Москві

Як повідомляє "Комсомольська правда", Бірюков наклав на себе руки. Його тіло було виявлено у ванній. Прибулі на місце події медики не зуміли врятувати спортсмена. Правоохоронні органи почали перевірку за фактом події.

Бірюков зайнявся тенісом у 2009 році. Через рік він став володарем срібної медалі в парних змаганнях на юнацьких Олімпійських іграх у Сінгапурі. Спортсмен є сином чотирикратної чемпіонки світу з п'ятиборства Ірини Кисельової.

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23-річний аргентинський футболіст трагічно загинув на вечірці

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 серпня 20-річний ексфутболіст юніорської збірної Уельсу наклав на себе руки через травми і невдачі. Рідні спортсмена виявили його тіло в гаражі.

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