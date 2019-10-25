'Ви - найкраща!' Світоліна викликала фурор на гала-вечорі в Китаї

У Шеньчжені (Китай) пройшла традиційна гала-вечірка учасниць Підсумкового турніру WTA. У заході взяла участь і торішня переможниця престижних змагань Еліна Світоліна.

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Всі вісім дівчат - учасниць турніру - в красивому вбранні позували для фотографів на тлі видів міста, а також головного трофея, за який вони будуть боротися починаючи з 27 жовтня.

Що стосується Еліни, то вона не зрадила своєму торішньому образу, знову, як і в 2018 році, вибравши для гала-вечірки брючний костюм. Восени 2018-го Еліна жартома заявила, що вбрання виявилося фартовим і допомогло виграти Підсумковий турнір і пообіцяла в 2019 році повторити традицію.

Це не пройшло повз увагу уболівальників. "Ви - найкраща! Торік ви єдина обрали брюки - і стали найкращою", - пишуть вболівальники Світоліної в Instagram.

За підсумками жеребкування Світоліна зіграє у Фіолетовій групі і стартує в понеділок, 28 жовтня матчем з Кароліною Плішковою (Чехія). Також її суперницями по квартету є чемпіонка US Open-2019 Бьянка Андреєску з Канади і переможниця останнього Wimbledon Сімона Халеп.

У Червоній групі за вихід у півфінал боротимуться Наомі Осака (Японія), Петра Квітова (Чехія), Ешлі Барті (Австралія) і Белінда Бенчіч (Швейцарія).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна є діючою переможницею Підсумкового турніру. У минулому році змагання проходили в Сінгапурі. У фіналі українка переграла американку Слоан Стівенс, завоювавши найпрестижніший трофей в своїй кар'єрі.

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