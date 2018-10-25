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''В шість рук'': Світоліна показала, як розслабляється після важкого матчу

1.9тЧитати матеріал російською

Українська тенісистка Еліна Світоліна показала, як розслабляється після важкого матчу. На своїй сторінці в Twitter перша ракетка України поділилася фото, де їй роблять масаж у шість рук після третьої перемоги на Підсумковому турнірі в Сінгапурі.

"Який матч! Масаж у шість рук - це те, що потрібно! Побачимося в суботу!" - підписала свій пост Світоліна.

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Нагадаємо, що українська тенісистка вперше в історії вийшла в півфінал Підсумкового турніру в Сінгапурі з призовим фондом $7 000 000. У трьох матчах групового етапу Світоліна обіграла Петру Квітову, Кароліну Плішкову і Каролін Возняцкі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна затьмарила суперниць на церемонії жеребкування Підсумкового турніру.

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