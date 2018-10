''В шість рук'': Світоліна показала, як розслабляється після важкого матчу

Українська тенісистка Еліна Світоліна показала, як розслабляється після важкого матчу. На своїй сторінці в Twitter перша ракетка України поділилася фото, де їй роблять масаж у шість рук після третьої перемоги на Підсумковому турнірі в Сінгапурі.

"Який матч! Масаж у шість рук - це те, що потрібно! Побачимося в суботу!" - підписала свій пост Світоліна.

WHAT A MATCH 💥 6 hand massage is much needed 💆🏼♀️



See you on Saturday #Semifinal @WTAFinalsSG pic.twitter.com/U4MBcNZZQn