"Увійде в історію": українська тенісистка вразила мережу - опубліковано відео

Юна українська тенісистка Даяна Ястремська викликала справжній фурор своїм розіграшем в півфінальному матчі Відкритого чемпіонату Люксембургу з призовим фондом 250 тисяч доларів. 18-річна одеситка в грі проти Белінди Бенчіч продемонструвала неймовірну волю до перемоги.

Обмінявшись перемогами в перших двох сетах, в третьому було нічия 6: 6. Програючи на тай-брейку 1: 2, українка не опустила руки в безнадійній ситуації і дістала фантастичний м'яч, викликавши овації публіки.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим насолодитися цим моментом. Відзначимо, що зустріч в результаті завершилася з рахунком 6: 2, 3: 6, 7: 6 (7: 5) на користь швейцарки.

Новини Сенсаційна українська тенісистка розгромила росіянку на великому турнірі в Люксембурзі

Як повідомляв OBOZREVATEL , Даяна Ястремська здобула сенсаційну перемогу на турнірі в Гонконзі, помстившись в фіналі кривдниці першій ракетці України Еліни Світоліної.