Українські тенісистки захопили мережу фото з вечірки перед супертурніром

Українські тенісистки Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська засвітилися на вечірці-відкритті супертурніру в Індіан-Уеллсі (США). Наші спортсменки захопили мережу незвичайними вбраннями.

Світоліна з'явилася на заході в парі зі своїм бойфрендом Гаелем Монфісом. Перша ракетка України одяглася в чорне, скомбінувавши кофтинку з одним відкритим плечем з хутряною спідницею.

Ястремська віддала перевагу спортивному стилю, вбравшись у зручні джинси та жилетку, доповнивши образ кросівками.

Цуренко для вечірки вибрала офіційний стиль, надівши класичний брючний чорний костюм.

Незважаючи на різні стилі, вболівальники прийшли в захват від іміджу спортсменок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, швейцарський тенісист Роджер Федерер завоював сотий титул у кар'єрі, обігравши в фіналі турніру в Дубаї Стефаноса Ціціпаса з рахунком 6:4, 6:4.

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