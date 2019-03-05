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Українські тенісистки захопили мережу фото з вечірки перед супертурніром

2.7тЧитати матеріал російською

Українські тенісистки Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська засвітилися на вечірці-відкритті супертурніру в Індіан-Уеллсі (США). Наші спортсменки захопили мережу незвичайними вбраннями.

Світоліна з'явилася на заході в парі зі своїм бойфрендом Гаелем Монфісом. Перша ракетка України одяглася в чорне, скомбінувавши кофтинку з одним відкритим плечем з хутряною спідницею.

About last night @tasteoftennis 🧩🧩

Публікація від GEMS (@gemslife)

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Світоліна дістала Монфіса — фотофакт

Ястремська віддала перевагу спортивному стилю, вбравшись у зручні джинси та жилетку, доповнивши образ кросівками.

Відчуваю смак тенісу та Індіан Уеллса 💜 Getting a taste of #tennis and #IndianWells #WTA #citi #cititasteoftennis #DayanaYastremska #DY

Публікація від Dayana Yastremska (@dayana_yastremskay)

Цуренко для вечірки вибрала офіційний стиль, надівши класичний брючний чорний костюм.

Українські тенісистки захопили мережу фото з вечірки перед супертурніром

Незважаючи на різні стилі, вболівальники прийшли в захват від іміджу спортсменок.

Українські тенісистки захопили мережу фото з вечірки перед супертурніром

Українські тенісистки захопили мережу фото з вечірки перед супертурніром

Українські тенісистки захопили мережу фото з вечірки перед супертурніром

Українські тенісистки захопили мережу фото з вечірки перед супертурніром

Українські тенісистки захопили мережу фото з вечірки перед супертурніром

Як повідомляв OBOZREVATEL, швейцарський тенісист Роджер Федерер завоював сотий титул у кар'єрі, обігравши в фіналі турніру в Дубаї Стефаноса Ціціпаса з рахунком 6:4, 6:4.

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Особи
Еліна СвітолінаЛеся ЦуренкоДаяна Ястремська
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