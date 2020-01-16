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16 січня • оновлено в 11:18
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Українська тенісистка вийшла у півфінал престижного турніру

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Українська тенісистка Даяна Ястремська обіграла хорватку Донну Векіч (6:4, 6:3) на турнірі категорії Прем'єр в Аделаїді і вперше в кар'єрі вийшла у півфінал турніру цього рангу.

Українка зробила брейк вже у другому геймі першого сету, але не зуміла втримати перевагу, віддавши свою подачу. Розв'язка сталася в самій його кінцівці, коли хорватка не зуміла впоратися з емоціями та дозволила своїй суперниці зробити вирішальний брейк у десятому геймі.

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

Ястремська вийшла на другий сет на підйомі, але не зуміла відірватися від Векіч у самому його початку. До сьомого гейму рахунок був рівним (3:3), після чого українка оформила перемогу в матчі, двічі взявши свою подачу й один раз – чужу.

У півфіналі суперницею нашої тенісистки стане представниця Білорусі Аріна Соболенко (№ 12 у рейтингу WTA), яка обіграла четверту ракетку світу Симону Халеп (6:4, 6:2).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у попередньому раунді Даяна Ястремська зуміла перемогти експершу ракетку світу німкеню Анжелік Кербер.

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Тема
WTA
Особа
Даяна Ястремська
Місце
Австралія Аделаїда
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