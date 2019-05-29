Українська тенісистка довічно дискваліфікована

Українська тенісистка Олена Плоскіна, що займає нині 821-е місце в світовому рейтингу, довічно дискваліфікована за організацію і участь в договірних матчах і оштрафована на 20 тисяч доларів.

Про це повідомляє Tennis Integrity Unit (TIU) - організація, яка бореться з корупцією в тенісі.

Олена Плоскіна під час виступів на юніорському Вімблдоні

"Розслідування встановило, що Плоскіна познайомила іншу тенісистку з людиною, який пропонував матеріальну винагороду за згоду зіграти матч з певним результатом. Злочин стався в жовтні 2016 року. Також вона визнана винною в тому, що, володіючи інформацією, не повідомила про корупцію і не стала співпрацювати зі слідством ", - йдеться в заяві на сайті TIU.

Новини Зрадник України і шанувальник Путіна звинувачений в договірному матчі

Найвищим рейтингом Плоскіна в WTA -тур було 698-е місце в 2014 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іспанії пройшли арешти футболістів, які виступають у вищих дивізіонах країни, що підозрюються у незаконних ставках і шахрайстві, а також організації договірних матчів.

Серед затриманих - півзахисник "Вальядоліда" Борха Фернандес, екс-форвард "Лас-Палмас" і "Нумансії" Карлос Аранда, хавбек "Уеска" Самуель Саис, захисник "Депортіво" Иньиго Лопес і колишній захисник мадридського "Реала" Рауль Браво, повідомляє газета Marca.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся