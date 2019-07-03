Українка здобула рекордну перемогу на Wimbledon

19-річна тенісистка Даяна Ястремська пройшла до третього кола Wimbledon, ставши наймолодшою українкою на цій стадії турніру за всю історію незалежності нашої країни.

Крім того, Ястремська повторила особистий рекорд на "шоломах", за 2 години здобувши перемогу у другому колі над американкою Софією Кенін - 7:5, 4:6, 6:3.

У першій партії українка оформила три брейка проти двох у суперниці, у другому сеті 28-я ракетка світу з США зробила два брейка, втративши один гейм на подачі.

У вирішальному сеті 35-я ракетка в рейтингу WTA відіграла чотири брейкпоінта, а у восьмому геймі реалізувала прихований матчбол, потім "під нуль" подавши на перемогу.

У третьому раунді наша співвітчизниця зіграє з Вікторією Голубич зі Швейцарії.

Софія Кенін

Софія Кенін

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні цього року Даяна Ястремська виграла великий турнір у французькому Страсбурзі з призовим фондом 250 тисяч доларів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал