Українка з розгрому почала тенісний супертурнір в Брісбені

Українська тенісистка Леся Цуренко, яка займає 27-у сходинку в світовому рейтингу, в першому колі супертурніру в австралійському Брісбені разтрощила румунку Міхаелу Бузернеску - 6:0, 6:2.

Леся Цуренко

Відзначимо, що до цього тенісистки двічі зустрічалися і обидва рази перемогу святкувала румунка. Під час матчу Цуренко виграла п'ять подач суперниці і ні разу не віддала свою.

У другому колі турніру українка буде грати з 283-ю ракеткою світу Кімбрелі Бірелл. Молода австралійка в першому матчі перемогла сильну росіянку Дар'ю Касаткину.

Нагадаємо, що в Брісбені виступає й інша українська тенісистка Еліна Світоліна, яка виграла цей турнір в 2018 році. Вона страртует з другого кола.

Еліна Світоліна

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша ракетка України Еліна Світоліна прибула в Брісбен (Австралія), де проведе перший матч в новому сезоні на престижному турнірі WTA.

Перед стартом змагань українська тенісистка стрибнула з моста Story Bridge. "Це було круто", - поділилася своїми відчуттями в коментарі до фото Світоліна.