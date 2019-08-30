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Українка Ястремська здобула історичну перемогу на US Open

1.2т Читати матеріал російською

Українська тенісистка Даяна Ястремська вперше в кар'єрі вийшла до третього раунду останнього в сезоні турнірі Великого шолома – US Open.

19-річна уродженка Одеси здобула перемогу над представницею Швеції Ребеккою Петерсон. Ястресмкая була сильнішою в двох партіях – 6:4, 6:1.

Тенісистки провели на корті 76 хвилин. За цей час Даяна зробила чотири подачі навиліт, виграла 26 активних розіграшів і реалізувала п'ять з 12 брейк-поінтів. У пасиві українки 31 невимушена і чотири подвійних помилки.

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Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

За вихід до наступного раунда US Open Ястремська посперечається з першою ракеткою України Еліною Світоліною. Поєдинок відбудеться в ніч проти 31 серпня. Орієнтовний початок – о 03:00 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіянка Марія Шарапова з ганьбою вилетіла з US Open, без шансів поступившись своїй одвічній суперниці Серені Вільямс.

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Читайте всі новини по темі "US Open" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
US Open
Особа
Даяна Ястремська
Місце
США Нью Йорк
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